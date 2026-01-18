Ordigno artigianale esplode davanti a un palazzo: ingenti i danni

Torino – Un ordigno artigianale è esploso nella notte di ieri, Sabato 17 Gennaio 2026, davanti al palazzo di via Don Bosco 106 a Torino. Ha danneggiato la vetrina di un negozio, il Guereum Pabi, il vetro del portone di ingresso del condominio e alcune auto parcheggiate.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti delle volanti della polizia di Stato. Il gesto è chiaramente doloso, resta da capire se possa essersi trattato di una bravata, di un tentativo di intimidazione oppure di una vendetta.L’esplosione, in ogni caso, ha svegliato i residenti nei dintorni, che sono scesi in strada, e sta provocando parecchia preoccupazione in tutto il quartiere. Fortunatamente, però, nessuna persona ha riportato danni. Le indagini partiranno, oltre che dal controllo delle immagini delle telecamere della zona, anche dal capire quale sia stato il tipo di ordigno esploso.