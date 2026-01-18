Pallacanestro Serie A2 – Brindisi batte l’Urania Milano: vittoria a più venti per i pugliesi

Brindisi (Valtur Brindisi – Urania Milano 86-66) – Vildera, 20 punti, e Cinciarini con 15 trascinano la Valtur Brindisi nella netta vittoria contro l’Urania Milano al Palapentassuglia. 86 a 66 il risultato finale. La gara del riscatto per gli uomini di coach Piero Bucchi dopo la sconfitta a Cremona. Un successo che vale il nuovo aggancio alla vetta della classifica di A2 in attesa delle altre partite della 22esima giornata. on il recupero di capitan Tosho, ritorna il solito quintetto iniziale formato da Cinciarini-Copeland-Radonjic-Esposito-Vildera. Il post basso di Gentile contro Radonjic e le iniziative personali dei due talentuosi americani in campo Copeland-Taylor sono i primi temi tattici che le due squadre presentano nei primi cinque minuti, appannaggio di una Valtur che trova spesso il canestro per il parziale iniziale di 16-8.Gentile catalizza la seconda parte del secondo quarto con le sue ripetute iniziative al ferro di difficile lettura per i lunghi brindisini, che d’altro canto ben si comportano sull’altro lato del campo capitalizzando i palloni nel pitturato per il punteggio di 42-31 a fine primo tempo. Al rientro in campo Milano prova a controbattere la stazza spalle a canestro utilizzando la coppia Morse-Lupusor sotto le plance, ma sono i cinque punti in fila di Miani a permettere alla Valtur di rimanere al comando delle operazioni (52-40 al 25’). Le due triple consecutive di Taylor e Amato animano l’Urania per un contro break di 2-10 sul finale del terzo quarto: 60-52. Una tripla importante di Cinciarini innesca la reazione Valtur nel primo vero momento di difficoltà nel match, break di 7-0 ad apertura ultimo quarto con due canestri del rientrante Vildera

Valtur Brindisi – Urania Milano

Parziali: 24-17, 18-14, 18-21, 26-14

Brindisi: Giovanni Vildera 20 (9/11, 0/0), Andrea Cinciarini 15 (3/5, 2/3), Zach Copeland 15 (0/2, 3/11), Ethan Esposito 10 (4/5, 0/0), Blake Francis 10 (3/4, 1/7), Todor Radonjic 7 (1/1, 1/4), Gabriele Miani 7 (1/1, 1/3), Tommaso Fantoma 2 (1/1, 0/0), Aristide Mouaha 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Maspero 0 (0/0, 0/0). Coach Bucchi

Urania Milano: Kevion Taylor 23 (6/13, 3/7), Alessandro Gentile 20 (10/16, 0/0), Anthony Morse 8 (2/9, 0/1), Matteo Cavallero 8 (3/6, 0/0), Andrea Amato 3 (0/1, 1/5), Gherardo Sabatini 2 (1/1, 0/2), Ursulo D’almeida 2 (1/1, 0/0), Ion Lupusor 0 (0/0, 0/1), Alessandro Morgillo 0 (0/0, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0), Coach Cardani