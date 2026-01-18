Pallacanestro Serie A2 – Torino basket si impone su Avellino

Torino ( Basket Torino – Avellino Basket 80-67) –Al Pala Gianni Asti di Torino l’Unicusano Avellino Basket non riesce a trovare la vittoria sperata. Gli irpini sono usciti sconfitti dal parquet con il punteggio di 80-67.Un incontro nel quale gli avellinesi hanno sofferto nella prima frazione, per merito anche dei padroni di casa infallibili da fuori, per poi rientrare in partita attorno alla metà del terzo periodo, ma senza riuscire a completare la rimonta.A sbloccare il primo quarto è un canestro di Cicchetti, per un avvio molto equilibrato. Il lungo deve però uscire subito per due falli. A metà primo periodo gli irpini sono avanti 9-12.Il match non ha grande ritmo e fioccano gli errori, ma nel finale Severini, con cinque punti consecutivi, porta Torino sul +5 (17-12). Con un canestro di Tassone i piemontesi allungano fino al +7 (21-14) e chiudono avanti 25-17.Torino riparte forte: con Cusin e Stazzonelli raggiunge il +13 (32-19). Jurkatamm e Lewis provano a ridurre il gap con un parziale di 5-0 (32-24).Dopo il timeout, Schina e Tassone puniscono da tre e riportano Torino a +11 (35-24). Il vantaggio cresce fino al +22 (48-26) e poi al +24 (51-27), punteggio dell’intervallo.Avellino rientra con il quintetto base, ma Torino continua a colpire dall’arco. Schina porta i suoi sul 56-30, poi Dell’Agnello risponde da tre.Torino mantiene sempre il controllo mentre Avellino commette troppe palle perse. Un break di 6-0 Lewis–Grande riporta gli irpini a -17 (60-43), ma Torino chiude comunque avanti 65-47.Avellino prova a ricucire, seppur tra molta confusione. Una tripla di Zerini e un canestro di Lewis danno fiducia, e con un lay-up di Mussini gli irpini tornano sul -10 (67-57).Finale vibrante, ma Teague segna la tripla del 72-59 che spezza definitivamente il tentativo di rimonta. Torino vince 80-67.

Basket Torino – Avellino basket

Parziali:25-17, 26-10, 14-20, 15-20

Reale Mutua Torino:Teague 19, Schina 14, Massone 11, Stazzonelli 11, Allen 10, Severini 8, Tortu’ 5, Cusin 2, Bruttini 0, Eruke 0. All. Moretti.

Unicusano Avellino Basket:Lewis 15, Mussini 13, Chandler III 11, Jurkatamm 9, Cicchetti 6, Grande 4, Dell’Agnello 4, Zerini 3, Pini 2, Fresno 0, Donati 0.All. Di Carlo

Arbitri: Centonze (Ravenna), Terranova (Ferrara), Tognazzo (Padova).