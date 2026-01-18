Pallacanestro Serie B – Pesante sconfitta per il Monferrato Basket: battuto da Agrigento

Agrigento ( Moncada Agrigento – Monferrato Basket 101-77) – Dopo la convincente vittoria contro la siciliana Siaz Piazza Armerina, la Nvipiù di coach Corbani è chiamata a replicare la buona prestazione nel match cruciale contro un’altra squadra isolana, la Moncada Energy Agrigento. La compagine di coach Cagnardi, dopo un inizio di stagione piuttosto deludente, ha effettuato importanti interventi sul mercato innestando Conti e Douvier, giocatori di categoria superiore. Questi acquisti rendono la squadra agrigentina una delle più complete del girone, sebbene i risultati siano ancora altalenanti e ci siano solo quattro punti a dividere in classifica i siciliani dalla Novipiù prima di questo match. Il primo quarto è tutto a tinte biancazzurre; Conti e Douvier sono letteralemtente immarcabili, Chiarastella e Martini presidiano bene il canestro. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo Monferrato Basket produce il massimo sforzo per ricucire il gap; Rupil e Zanzottera trovano canestri pesanti, Martinoni, asfissiato dalla difesa della Moncada, si muove saggiamente per liberare spazi. Nel finale Querci e Conti continuano a trovare canestri pesantissimi, mentre la MB non ha più benzina per cercare la reazione. Il match del “PalaMoncada” termina con un pesante 101-77 per i casalesi.

Moncada Agrigento – Monferrato Basket

Parziali: 26-16; 50-37; 78-61

Moncada Agrigento: Conti 37 (9/11, 5/5), Querci 17 (1/2, 5/12), Douvier 16 (5/9, 0/2), Zampogna 12 (1/2, 2/5), Martini 6 (3/5), Grani 4 (2/3), Viglianisi 4 (1/1, 0/2), Chiarastella 3 (1/1, 0/1), Ambrogio 2 (0/1), Orrego (0/2 da tre). All. D. Cagnardi.

Monferrato basket: Rupil 20 (4/6, 4/7), Martinoni 14 (3/10, 1/6), Zanzottera 13 (5/9, 0/3), Guerra 13 (1/2, 3/7), Marcucci 10 (0/2, 3/4), Caglio 5 (0/3, 1/5), Osatwna 2 (1/2), Osagie (0/1 da tre), Dia, Iacorossi, Quaroni, Flueras. All. F. Corbani.