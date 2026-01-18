Tentano di rubare in un supermercato, fotografati mentre scappano

Milano –Avevano tentato di portare via da un supermercato prodotti di vario genere, alimentari e non, per circa 450 euro di valore, ma il personale li aveva sorpresi e fatti scappare. Ora i carabinieri li hanno denunciati.Il tentativo di furto risale al 31 ottobre del 2025, presso la Lidl di Garlasco (Pavia). Due uomini si erano introdotti nel punto vendita, avevano riempito il carrello di prodotti e poi avevano tentato di oltrepassare le casse. Il personale li aveva sorpresi e loro avevano abbandonato il carrello sul posto, dandosi alla fuga.Un dipendente del punto vendita ha avuto la prontezza di scattare alcune fotografie con lo smartphone: un importante punto di partenza per le successive indagini da parte dei carabinieri.I militari hanno individuato i sospetti (un uomo di 44 anni e un complice di 23) e, il 16 gennaio, li hanno denunciati per tentato furto alla procura di Pavia. Entrambi hanno precedenti.