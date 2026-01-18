Volley B1 – Acrobatica si sbarazza di Parella: vittoria in tre set

Alessandria ( Alessandria Volley – Parella Torino 3-0) – Tre set veloci, intensi, i primi due, soprattutto con autorità Acrobatica concede il bis, 3/0 a Parella Torino, 72 ore dopo aver regolato Chieri nel posticipo, e sale, momentaneamente, al terzo posto, scavalcando Villa Cortese battuta a Palau, in attesa della gara tra il fanalino Volpiano a Mondovì, che potrebbe far scivolare le alessandrine ai piedi del podio.Il primo set è quasi un monologo: Alessandria che con break insistiti, 3/4 punti, scava il solco, Parella che prova, saltuariamente, a interrompere la fuga, rosicchiando un punto alla volta, massimo due. Si arriva così in fretta al 24/13, con undici setball. Il primo annullato, al secondo si chiude su servizio in rete delle torinesi, 25/14.Il secondo inizia come si era concluso il primo, 4-0, con Coveccia al servizio, che fa punto anche con la battuta. Reazione delle ospiti, che risalgono fino al 5/4. Ma Alessandria allunga di nuovo, 8/4. C’è più equilibrio, le torinesi rosicchiano altri tre punti, 8/7, e coach Napolitano chiama timeout, per qualche aggiustamento. Mosse, e carica, che funzionano, 13/8, subito 14/8 con attacco di Coveccia e questa volta è Parella a fermarsi. Ogni volta, però, che Parella accenna ad accorciare, subito qualcuna, a turno, la ricaccia. Nelle fasi centrali, però, break di 4/0 a favore delle ospiti, che accorciano fino al 18/16. Fiammata spenta con un paio di attacchi incrociati. L’attacco di Adubea manda Alessandria sul 23/18. E un muro vincente consegna sei matchall e il debutto della giovanissima Rapetti. Al primo si chiude, su attacco out delle torinesi, 25/18.

Alessandria Volley – Parella Torino

Parziali: 25-14/25-15/25-18

Alessandria Volley: 5 Balboni, 11 Trevisol, 19 Manni, 4 E. Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Favero. Coach Napolitan

Parrella Torino: 6 Murgia, 21 Fratangelo, 9 Mugnaini, 10 Biagianti, 2 Milani, 5 Carera, 11 Crosetto, 23 Macagno, 3 Grossi, 7 Castino, 18 Tullio, 1 Puglisi, 8 Bonitempo. Coach: Medici