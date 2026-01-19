Calcio Serie A – Como strepitoso: battuta 0-3 la Lazio all’Olimpico

Roma ( Lazio – Como 0-3) – È il Como a far suo il Monday Night della 21ª giornata di Serie A. I lariani dominano 3-0 la Lazio all’Olimpico, dove a sbloccare la gara dopo neppure due minuti dal calcio d’inizio è Baturina: il croato libera il destro e batte Provedel, spiazzato dall’involontaria, ma decisiva, deviazione di Romagnoli. I biancocelesti incassano il colpo, riordinano le idee e provano a reagire: al 20’ Cancellieri ha un’ottima chance per colpire in contropiede, ma si allunga troppo il pallone e viene chiuso dall’attenta uscita di Butez. A segnare è allora nuovamente il Como al 24’: Caqueret liscia sul cross di Baturina, ma Nico Paz si avventa sul pallone rimasto vagante in area e raddoppia per gli ospiti. Passano pochi minuti e i lariani si conquistano pure un calcio di rigore: dopo richiamo del Var, Fabbri assegna un penalty per un fallo di Taylor su Caqueret al 34’.Nico Paz si presenta sul dischetto, ma Provedel ne intuisce le intenzioni e para il tiro dell’argentino, battezzando l’angolo alla sua sinistra. Dalla parte opposta è invece Butez a murare il destro a botta sicura di Zaccagni in chiusura di primo tempo, con i comaschi che volano allora sul 3-0 a inizio ripresa: Baturina libera con un tacco geniale Nico Paz, che spiazza Provedel con un sinistro a giro che gli vale la sua prima doppietta in Serie A.

Lazio – Como

Gol: 2′ Baturina , 24′ Nico Paz , 49′ Nico Paz

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (64′ Lazzari); Belahyane, Cataldi (53′ Rovella), Taylor (85′ Dele-Bashiru); Cancellieri (53′ Isaksen), Ratkov (53′ Noslin), Zaccagni. All. Sarri

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic (46′ Posch), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez (81′ Kuhn), Nico Paz (81′ Douvikas), Baturina (74′ Vojvoda); Caqueret (65′ Sergi Roberto). All. Fabregas

Arbitro: Michael Fabbri