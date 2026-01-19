Calcio Serie A – Il Milan rimane nella scia dell’Inter: battuto il Lecce 1-0

Milano ( Milan – Lecce 1-0) – Nel ventunesimo turno di Serie A il Milan tiene il passo dell’Inter superando 1-0 il Lecce a San Siro. I rossoneri partono forte, prima sfiorando il gol con un sinistro di Saelemaekers e poi trovando l’1-0 con Leao, proprio su assist del belga: Zufferli ferma tutto per fuorigioco, con il match che resta a reti bianche senza altre emozioni fino all’intervallo. A inizio ripresa si esalta Falcone: prima alza il muro su Ricci, poi compie un vero e proprio miracolo su Pulisic dopo imbucata illuminante di Leao. Per stappare e risolvere la gara Allegri si affida a Fullkrug: il tedesco entra al 72’ al posto di Pulisic e dopo meno di quattro minuti trova la prima rete rossonera, di testa con una bella incornata su cross perfetto di Saelemaekers. Ventesimo risultato utile consecutivo per il Milan, che torna a -3 dall’Inter capolista. Doppio ko per il Lecce a San Siro, con Inter e Milan Di Francesco raccoglie 0 punti e resta fermo a 17 punti, in piena zona retrocessione (agganciato anche dalla Fiorentina).

Milan – Lecce

Gol: 76’ Fullkrug

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , Gabbia , De Winter ; Saelemaekers (dal 35’ st Athekame ); Ricci (dal 28’ st Loftus-Cheek ), Jashari (dal 42’ st Modric ), Rabiot , Estupinan ; Leao (dal 42’ st Nkunku ), Pulisic (dal 28’ st Fullkrug ). All. Allegri. In panchina Torriani, Terracciano, Bartesaghi, Odogu, Pavlovic, Y. Fofana.

Lecce (4-3-3): Falcone ; Siebert , Ndaba , Gabriel , Gallo (dal 39’ st N’Dri ); Gandelman , Ramadani (dal 40’ st Maleh ), Coulibaly ; Pierotti , Stulic (dal 25’ st Tete Morente ), Sottil (dal 9’ st Banda ). All. Di Francesco. In panchina. Fruchtl, Samooja, Perez, Jean, Kouassi, Helgason, Marchwinski, Kaba, Ngom, S. Fofana, Sala.

Arbitro: Zufferli