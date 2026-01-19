Giovane accoltellato nei vicoli di Genova: è grave

Genova –Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato la scorsa notte in centro storico. E’ successo intorno alle due dopo una lite scoppiata probabilmente anche in seguito all’abuso di alcol, il ragazzo ha raccontato di essere stato aggredito da un giovane mentre era in compagnia di amici. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese.Il giovane è stato colpito, al volto e alla schiena, un taglio lo ha subito vicino a un occhio, è stato ricoverato in codice giallo al pronto soccorso del San Martino, indagano i carabinieri.