Incidente a Bassignana: muore una donna di 79 anni

Bassignana (AL) – Verso le sette di stamane, una donna di 79 anni, Angela Maria Raimondi del posto, mentre era al volante di una Mazda con a bordo la nipote, sulla provinciale 78 tra Bassignana e frazione Pellizzari, per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente con una Twingo guidata da un trentenne della provincia di Pavia. La donna è morta sul colpo mentre la nipote che era a bordo dell’auto con lei ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Anche gli occupanti della Twingo sono rimasti feriti non in modo grave: si tratta di un uomo e una ragazza minorenne. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Stradale di Tortona che ha raccolto gli elementi necessari a stabilire l’esatta dinamica del gravissimo incidente.