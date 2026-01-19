Maxi rissa in via Stradella: calci e pugni tra giovanissimi

Torino –Una notte trascorsa divertendosi in qualche locale di Torino. Forse un po’ troppo, visto che non si può escludere che l’abuso di alcol e altre sostanze potrebbe aver contribuito a scatenare la maxi rissa che questa mattina ha avuto come teatro via Stradella, strada di Borgo Vittoria ma vicina al confine con Barriera di Milano. Una delle zone più “critiche” della città, visto che a poche centinaia di metri si trovano corso Venezia, il parco Sempione e i tanti capannoni dismessi diventati abitazione e luogo di lavoro per gli spacciatori che riforniscono di crack e cocaina i tossicodipendenti torinesi. Un degrado che ormai non si ferma ai confini del parco ma si insinua tra i palazzi dei due quartieri, dove le segnalazioni di furti e piccoli reati ormai non si contano più.