Spara con uno scacciacani a Cassine: cittadini spaventati

Cassine (AL) – Momenti di apprensione venerdì a Cassine. Forti botti simili a colpi di pistola sono stati avvertiti in paese e hanno allarmato i residenti. Inizialmente qualcuno ha pensato all’esplosione di petardi ma, secondo le prime informazioni raccolte, i botti sarebbero stati provocati dall’utilizzo di una pistola scacciacani.I Carabinieri, intervenuti per verificare l’accaduto, avrebbero identificato alcuni giovani che si trovavano in paese e che, stando alle prime ricostruzioni, potrebbero essere coinvolti nell’episodio. Non risultano persone ferite né danni, ma l’episodio ha comunque generato preoccupazione tra i residenti, svegliati e allertati dai rumori improvvisi. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali responsabilità.