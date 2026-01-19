Un uomo è stato trovato morto in un parco nel milanese

Arconate (MI) –Tragedia ad Arconate, nella Città metropolitana di Milano, nella mattinata di domenica 18 gennaio. Un uomo di 38 anni è stato trovato morto da alcuni passanti al Parco degli Alpini (“parchetto Villoresi”) in via Moiona.Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gesto volontario. I passanti hanno avvertito il 112, pochi minuti dopo le 8, e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Legnano. Per l’uomo, tuttava, non c’era più niente da fare.