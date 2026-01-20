A febbraio l’udienza in Cassazione per esaminare il ricorso su Eternit 

Roma – Si terrà il prossimo 11 febbraio l’udienza davanti alla Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione sul caso Eternit bis per cui si esaminerà il ricorso presentato dalla difesa di Stephan Schmidheiny contro la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Torino che lo scorso 17 aprile ha condannato l’ex patron dello stabilimento Eternit di Casale Monferrato a nove anni e sei mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo aggravato, riconoscendolo responsabile della morte di 91 persone esposte all’amianto. I legali di Schmidheiny avevano depositato il ricorso in Cassazione a novembre, impugnando la sentenza d’Appello che aveva confermato la condanna dell’imprenditore svizzero.