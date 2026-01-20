Ancora un episodio di violenza in carcere

Vercelli – Ieri nel carcere di Vercelli un detenuto rumeno di 26 anni ha dato fuoco al materasso della sua cella. L’uomo non è nuovo ad atteggiamenti violenti e di contestazione perché poco tempo fa aveva aggredito un vice sovrintendente, provocandogli lesioni con prognosi di cinque giorni, tentando di colpire anche il vice comandante dell’istituto. Il fumo sprigionato ha invaso l’intera sezione, creando non pochi problemi agli agenti della penitenziaria intervenuti per spegnere il fuoco riuscendo a domare le fiamme ma, una volta portato in infermeria, il detenuto responsabile dell’incendio si è scagliato contro altri agenti. Un vice ispettore ha avuto 5 giorni di prognosi.