A Voghera lutto cittadino per Valentino il 23 gennaio

Voghera (PV) Ansa – Venerdì 23 gennaio, in occasione del funerale di Valentino Garavani che sarà celebrato a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Voghera, città natale dello stilista, vivrà una giornata di lutto cittadino. A proclamarlo è stata la sindaca Paola Garlaschelli, con un’ordinanza, firmata oggi, con la quale si invitano “i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e artigianali, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, i titolari di ogni genere di attività, nonchè l’intera cittadinanza, a manifestare il proprio cordoglio rispettando il silenzio nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 13, evitando altresì comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino“. Inoltre sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche previste per venerdì. In contemporanea con l’apertura della camera ardente a Roma, oggi, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11 alle 18, il Teatro di Voghera, intitolato tre anni fa a Valentino Garavani, sarà straordinariamente aperto come “luogo del ricordo, del silenzio e della memoria condivisa“. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme alla Fondazione Teatro Sociale di Voghera presieduta da Giuseppe Cavagna di Gualdana per offrire alla città uno spazio raccolto e simbolico nel quale rendere omaggio a Valentino, “figlio illustre di Voghera e protagonista assoluto della cultura del Novecento e del nostro tempo. Aprire il Teatro che porta il suo nome come luogo del ricordo – ha spiegato il sindaco Paola Garlaschelli – significa offrire alla città uno spazio di silenzio e di condivisione, nel quale ogni cittadino possa sentirsi parte di un saluto collettivo. Valentino Garavani non è stato soltanto uno dei più grandi creatori della storia della moda, ma un interprete profondo del suo tempo, capace di rendere la bellezza un valore culturale e umano. A lui va il nostro silenzioso applauso, alla sua eredità il compito di continuare a ispirare, alla sua città l’onore e la responsabilità di custodirne il nome e il significato“.