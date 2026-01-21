Accoltella la compagna al volto dopo una scenata di gelosia

Giaveno (TO) – Una scenata di gelosia, diventata una lite e sfociata poi in una vera e propria aggressione, con tanto di coltellata al volto della donna.E’ successo nei giorni scorsi a Giaveno, in provincia di Torino: le indagini dei Carabinieri, dopo la convalida da parte del gip, hanno portato all’arresto di un uomo di 38 anni di origine straniera.A carico dell’uomo, il giudice ha disposto il trasferimento in carcere in via cautelare. I Carabinieri sono intervenuti in ospedale dopo essere stati avvertiti dai sanitari del pronto soccorso dove la donna si era recata per farsi medicare.