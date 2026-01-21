Anche i risicoltori di Vercelli al corteo di Strasburgo

Vercelli – Ieri mattina a Strasburgo nel corteo di protesta contro il recente accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, erano presenti anche moltissimi risicoltori vercellesi. La manifestazione è la conseguebza dell’ultimo di una serie di patti che aprono all’importazione di cibi prodotti in Paesi in cui, secondo i manifestanti, non si rispettano gli stessi standard europei di sicurezza. Al corteo erano presenti delegazioni della Cia di Novara, Vercelli e Vco con soci partiti dal Vercellese, e di Confagricoltura, capitanata dal presidente nazionale Massimiliano Giansanti. La protesta contro l’accordo con il Mercosur, non soddisferebbe le richieste di reciprocità e di garanzia sui controlli. Secondo i risicoltori i prodotti che arriveranno in Italia e in Europa faranno concorrenza a quelli italiani realizzati seguendo determinati criteri. Cosa che invece non avviene nei Paesi del Sud America.