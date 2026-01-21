Cacciatore ferito da un colpo di fucile: è gravissimo

Chiavari (GE) Ansa – Un cacciatore è rimasto ferito gravemente da un colpo di fucile durante una battuta di caccia al cinghiale nell’entroterra di Chiavari (Genova) in località Leivi, poco prima di mezzogiorno. L’allarme è stato lanciato dagli altri cacciatori presenti. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Carasco, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e il Soccorso Alpino che hanno soccorso l’uomo di circa 50 anni recuperandolo in un bosco. Vista la gravità delle condizioni è stato disposto il trasferimento in codice rosso con l’elicottero Drago all’ospedale San Martino di Genova. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Chiavari, ma al momento non è dato sapere la dinamica dell’accaduto.