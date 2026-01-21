Calcio Champions League – Cade l’Atalanta contro il Bilbao: gli spagnoli vincono in rimonta

Bergamo (Atalanta – Atletico Bilabo 2-3) – Nel settimo turno del girone di Champions League l’Atalanta rischia di vedere svanire i sogni di qualificazione diretta agli ottavi di finale: rimonta per 3-2 dell’Athletic Bilbao. Buona partenza dei bergamaschi, che al 16’ sbloccano il match con l’incornata di Scamacca su cross di Zalewski. Gli ospiti si aggrappano più volte a Unai Simon e alle partenze in fuorigioco di De Ketelaere e compagni (altro gol di Scamacca annullato per offside).

Gli uomini di Palladino sembrano in controllo all’intervallo, ma dopo la pausa la formazione allenata da Valverde reagisce: prima pareggia i conti con Guruzeta al 58’ su bella sponda di Navarro, poi completa la rimonta al 70’ grazie al neoentrato Serrano, sempre su invenzione di Navarro. L’assist-man di serata trova anche gloria personale al 74’, quando chiude i conti sull’ennesimo blackout della difesa Nerazzurra. Nel finale (88’) i padroni di casa accorciano le distanze con Krstovic su invenzione di Lookman, ma la Dea non riesce a contro-rimontare. Vince l’Athletic Bilbao e sale a 8 punti: Atalanta ferma a 13, per gli ottavi diretti serve un’impresa.

Atalanta – Atletico Bilbao

Gol: 16’ Scamacca , 58’ Guruzeta , 70’ Serrano , 74’ Navarro , 88’ Krstovic

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi ; Kossonou , Djimsiti , Kolasinac (dal 31’ st Ahanor); Zappacosta (dal 31’ st Samardzic ), de Roon , Ederson , Bernasconi (dal 37’ st Sulemana ); De Ketelaere , Zalewski (dal 21’ st Lookman ); Scamacca (dal 21’ st Krstovic ). All. Palladino. In panchinaRossi, Sportiello, Hien, Scalvini, Musah, Pasalic, Maldini.



Athletic Bilbao (3-4-2-1): Simon ; Lekue , Paredes , Vivian ; Gorosabel (dal 36’ st Areso ), Rego (dal 15’ st Ruiz de Galarreta ), Jauregizar (dal 15’ st Vesga ), Boiro (dal 1’ st Sancet ); Guruzeta , Navarro ; Gomez (dal 23’ st Serrano ). All. Valverde. In panchina: Santos, Padilla, de Luis, I. Sanchez, Perez, S. Sanchez, Hierro.

Arbitro: Makkelie (Olanda).