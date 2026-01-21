Calcio Champions League – Juventus sicura dei playoff di Champions: battuto il Benfica

Torino ( Juventus – Benfica 2-0) – Nella penultima giornata della League Phase di Champions, la Juventus di Luciano Spalletti batte 2-0 il Benfica di José Mourinho. All’Allianz Stadium, primo tempo complicato per i Bianconeri, con due parate di Di Gregorio su Sudakov. A inizio ripresa, tuttavia, la mossa del tecnico di Certaldo è decisiva: fuori Miretti, dentro Conceiçao, con McKennie che si sposta al centro della trequarti. L’attacco ne giova e al 55′ arriva il vantaggio: David lotta sul pallone, ne approfitta Thuram che dal limite, anche grazie a una deviazione, batte Trubin. Il gol sblocca i bianconeri e al 64′ ecco il raddoppio: proprio McKennie scambia due volte con il canadese e solo davanti al portiere ucraino fa 2-0. Dopo un palo per parte colpito da Aursnes prima e dall’americano poi, Bremer atterra Barreiro in area e provoca il rigore: dal dischetto, però, Pavlidis sbaglia in modo clamoroso scivolando al momento della conclusione. La partita non si riapre e Spalletti sorride: i punti per la Juventus sono 12, gli stessi dell’Inter. Il playoff è aritmetico, la top 8 è ancora possibile.

Juventus – Benfica

Gol: 10′ st Thuram, 19′ st McKennie

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio ; Kalulu , Bremer , Kelly , Cambiaso (25′ st Cabal ); Locatelli (42′ st Koopmeiners ), Thuram ; McKennie , Miretti (1′ st Conceiçao ), Yildiz (37′ st Kostic ); David (25′ st Openda ). In panchina .: Perin, Pinsoglio, Gatti, Zhegrova, Adzic, Joao Mario, Rouhi. All.: Spalletti

Benfica (4-2-3-1): Trubin ; Dedic , Arauijo , Otamendi , Dahl ; Barreiro , Aursnes ; Prestianni (32′ st J. Rego ), Sudakov (24′ st Barrenechea ), Schjelderup (24′ st Ivanovic ); Pavlidis . In panchina.: Ferreira, A. Silva, Bruma, M. Silva, Banjaqui, Neto, Oliveira, R. Rego, Prioste. All.: Mourinho

Arbitro: Gözübüyük (Ola)