Grazie ai controlli in strada dei Carabinieri arrestati due ladri

Alessandria – Due equipaggi della Radiomobile dei Carabinieri nei giorni scorsi hanno notato, nella zona di Astuti, dietro il negozio Decathlon, un’auto con due uomini a bordo, il cui conducente, alla vista degli Uomini della Benemerita, ha tentato di sottrarsi al controllo. Fermati, i due hanno fornito false generalità, poi il conducente è riuscito a infilarsi nel bosco vicino, mentre il passeggero, che era sceso, è stato bloccato. Bloccato anche il conducente dopo un breve iseguimento, i Carabinieri hanno effettuato la perquisizione dell’auto trovando molti arnesi da scasso e materiale utile a compiere furti in appartamento. Inoltre la targa dellìauto è risultata “clonata” essendo risultata essere di un’altra auto, mentre quella usata dai due è risultata rubata in provincia di Pavia. Grazie a ulteriori accertamenti è stato possibile identificare il conducente già noto alle forze dell’ordine e di nuovo arrestato, mentre il complice è stato sottoposto dal giudice agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.