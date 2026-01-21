Pallacanestro Eurolega – Troppo Real per l’Olimpia: ko netto a Madrid

Madrid ( Real Madrid – Olimpia Milano 106-77) – Sconfitta pesante per l’EA7 Emporio Armani Milano sul parquet della Movistar Arena: uno spettacolare Real Madrid si impone per 106-77 comandando sin dai primi istanti di gara. Il record dell’Olimpia scade in negativo (11-12) e la partita casalinga di giovedì, contro lo Zalgiris Kaunas, assume contorni cruciali nella lotta per la zona play-in.L’Olimpia crea eccelenti situazioni offensive, ma sull’asse Campazzo-Tavares perde troppo spesso i tiratori, particolarmente Abalde (otto punti nei primi sei minuti). Così tiene fino a quando in qualche modo riesce a colpire in attacco, poi si espone al contropiede avversario, usa poco i falli per arginare la transizione del Real Madrd e va sotto di 13. Riesce però a finire meglio il primo periodo dopo il time-out speso da Coach Poeta: una tripla di Ricci e una di Brooks la riportano a meno sette, 30-23. Milano arriva fino a meno cinque su una schiacciata a rimbalzo di Brooks, poi Trey Lyles usa tutto il suo talento offensivo, giocando in post basso e fuori sugli scarichi per produrre nove punti di fila a permettere al Real Madrid di scappare sul 41-27. Poi ci sono un paio di sussulti, con Guduric e Nebo ma non abbastanza. All’intervallo è 54-36.Coach Poeta ritocca il quintetto con Guduric e Nebo. Proprio Guduric si presenta con un gioco da tre punti ma tre palle perse gratuite espongono l’Olimpia al contropiede avversario mentre Tavares impone la sua presenza dentro l’area. li unici due sussulti sono in gioco da tre punti di LeDay su un contropiede alimentato da una palla rubata da Shields e un 7-0 che contiene quattro punti di Brown e una tripla di Brooks ma alla fine del terzo il Real Madrid guida 78-55. Così il quarto periodo di fatto trascorre senza emozioni se per una fiammata dí Guduric. Alla fine è 106-77.

Real Madrid – Olimpia Milano

Parziali: 30-23, 54-36, 78-55

Real Madrid: Lyles 17, Kramer 12, Abalde 10, Campazzo 7, Okeke 5, Hezonja 13, Maledon 9, Deck, Garuba 4, Tavares 10, Feliz 11, Len 8. Coach Scariolo

Milano: Mannion 6, Brown 4, Ellis 8, Booker 6, Brooks 10, LeDay 9, Ricci 6, Flaccadori ne, Guduric 15, Shields 8, Nebo 4, Dunston 1. Coach Poeta

Arbitri: Radovic, Sukys, Tsaroucha