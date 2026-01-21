Pallacanestro Serie A2- Arriva uno stop per Torino Basket: sconfitta a Forlì

Forlì ( Unieuro Forlì – Basket Torino 74-69) – Pronti – via e Torino piazza subito un break di 8-0 che costringe Martino al time-out. Il break diventa subito un 10-0 fino alla tripla di Harper che sblocca il punteggio anche per Forlì che continua a difendere con leggerezza concedendo agli ospiti molti tiri aperti. Negli ultimi minuti si assottiglia il margine e alla prima sirena il punteggio è 19-22.Nel secondo quarto aumenta il livello di fisicità e si abbassano le percentuali, il punteggio rimane a lungo sul 22-25 fino ad un altro break di 6-0 per Torino che va a +9, Forlì reagisce e ricuce parzialmente il margine grazie alle triple di Masciadri e il canestro di Stephens all’ultimo possesso fissa il punteggio sul 35-36. Secondo tempo che inizia con una tripla di Pepe che regala a Forlì il primo vantaggio della serata, Torino soffre in attacco e Forlì prova ad allungare ma Torino riesce a contenere parzialmente la sfuriata, negli ultimi minuti Forlì tocca il +11 grazie a 2 triple consecutive di Aradori, 56-45 al 30′. Ultima frazione in cui Torino prova a tornare in partita e approfittando di alcune leggerezze offensive di Forlì si riporta a -6, Forlì riesce a tornare a +10 ma si inceppa in attacco, Torino insiste e torna di nuovo a -4 con una tripla di Allen ma Forlì risponde con Tavernelli dall’arco, finale punto a punto che premia Forlì, 74-69 risultato finale.

Unieuro Forlì – Basket Torino

Parziali: 9-22, 16-14, 21-9, 18-24

Unieuro Forlì: Demonte Harper 12 (1/2, 2/4), Stefano Masciadri 12 (0/1, 4/4), Deshawn Stephens 10 (5/9, 0/0), Pietro Aradori 10 (1/5, 2/3), Simone Pepe 9 (2/4, 1/6), Raphael Gaspardo 8 (3/6, 0/4), Riccardo Tavernelli 8 (1/3, 2/4), Tommaso Pinza 3 (0/2, 1/2), Giulio Gazzotti 2 (1/1, 0/1), Luca Dicorato romano 0 (0/0, 0/0), Salawu jr. Mustapha 0 (0/0, 0/0), Jeremy Beruti 0 (0/0, 0/0). Coach Martino

Reale Mutua Torino: Matteo Schina 16 (6/8, 1/6), Robert Allen 14 (5/12, 1/3), Macio Teague 8 (2/4, 1/4), Federico Massone 8 (3/9, 0/3), Marco Cusin 8 (4/6, 0/0), Davide Bruttini 5 (1/6, 0/0), Lorenzo Tortu’ 5 (1/3, 1/2), Giovanni Severini 4 (2/2, 0/1), Umberto Stazzonelli 1 (0/0, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Coach Moretti