Pallacanestro Serie A2 – Quarta sconfitta consecutiva per l’Urania: al Paladozza vince la Fortitudo

Bologna ( Fortitudo Bologna – Urania Milano 83-73) – Partenza senza lampi di grande pallacanestro da ambe le parti, con unico guizzo la stoppata di Gentile su Fantinelli e conseguente benvenuto della Fossa. Non si segna neanche per sbaglio, ma almeno se la Fortitudo fa male l’Urania fa peggio, e si scavalla la metà del primo quarto su un mesto 7-6. 21-13 dopo 10′. Rientro da 9-2 per Milano, mentre la Effe si vede sputar fuori dal ferro qualche pallone sfortunato, e di conseguenza il vantaggio ridursi a un singolo punticino. La Fortitudo tutto sommato ne beneficia, visto il 6-0 immediato che arriva dalla sponda Biancoblù. Gentile canna l’ennesimo libero (1/5, 4/9 di squadra), ma Milano resta in scia approfittando della valanga di falli commessi dalla Effe. Pausa lunga, 35-30 in favore biancoblù. Non si scolla l’Urania, che un po’ grazie a un ringhioso Gentile, un po’ con un Taylor da 16 punti rimane incollato alle calcagna dell’Aquila. Le castagne se le smazzano Sorokas e Sarto, col lituano ad allargare le braccia indicando “3” con le mani a una manciata di secondi alla penultima sirena. Ancora un quarto, 62-55.Due perse da far gridar vendetta dal lato Effe al ritorno sul parquet, 5-0 di parziale meneghino e altro giro di timeout di Caja. Ultimi minuti concitati, la Fortitudo è brava nel far scorrere il crono e a trovare il canestro a fil di sirena. Milano è senza benzina, e il casello troppo lontano: 83-73 finale, il Paladozza è un luogo sicuro.

Fortitudo Bologna – Urania Milano

Parziali: 21-13;14-17;27-25;21-18

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Bentivogli ne, Sarto8, Anumba 11, Della Rosa 8, Sorokas 29, Imbrò 3, Guaiana, Fantinelli 10, De Vico ne, Perkovic 10, Moretti. All. Caja

Weegrenit Urania Milano: Taylor 22, Gentile 13, Amato 10, Lupusor, Rashed, D’Almeida, Morse 17, Cavallero 2, Morgillo, Sabatini 9. All. Cardani