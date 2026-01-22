Anziana nella notte lascia la casa di riposo: ritrovata per strada dai Carabinieri

Felizzano (AL) – Alla 5:30 di stamattina, a Felizzano, è scattato l’allarme per una signora di 86 anni scomparsa dalla struttura in cui era ricoverata. Dopo la richiesta di aiuto del personale della Rsa, i Carabinieri hanno immediatamente attivato il piano di ricerca che fortunatamente si è concluso con il ritrovamento della donna vicino all’ingresso del casello autostradale. L’anziana, in vestaglia, infreddolita ed esausta, è stata subito assistita dai militari e, dopo le visite dei sanitari, riportata dai propri cari.