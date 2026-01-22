Assalto al supermercato: arrestato un uomo di 31 anni

Alessandria – Notte di violenza a Pontecurone, dove un tentativo di furto in un noto supermercato si è trasformato in una vera e propria aggressione ai danni delle forze dell’ordine. L’allarme dell’esercizio commerciale è scattato intorno alla mezzanotte, facendo arrivare sul posto una gazzella dei Carabinieri. Il malvivente, un uomo di 31 anni, ha tentato di dileguarsi attraverso le vie del centro ma è stato rapidamente intercettato. Una volta vistosi alle strette, l’uomo ha reagito con una inaudita ferocia: per evitare le manette ha colpito i militari con calci, pugni e persino morsi. Nonostante la violenta resistenza, i Carabinieri sono riusciti ad immobilizzarlo e portarlo in caserma. L’autorità giudiziaria ha già convalidato l’arresto con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Per l’uomo si sono aperte le porte del carcere di Alessandria.