Chiuso per 15 giorni il Caffè Teatro su ordinanza del questore

Tortona (AL) – Chiuso per 15 giorni il Caffè Teatro di Via Emilia dove il 10 Gennaio un minorenne era stato aggredito da coetanei. I Carabinieri di Tortona e il personale della Polizia di Stato di Alessandria hanno notificato la sospensione al legale rappresentante del locale, di nazionalità cinese. Il provvedimento è scaturito da accertamenti relativi a frequentazioni problematiche e ripetuti episodi di disturbo dell’ordine pubblico. Tante le segnalazioni dei cittadini, con relativi controlli pressoché quotidiani da parte dei Carabinieri della compagnia di Tortona. L’evento critico che ha portato alla chiusura, però, è stata proprio la violenta aggressione a un ragazzino da parte di un gruppo di coetanei nella serata di Sabato 10 Gennaio. In provincia la strategia dei Carabinieri si è fatta più stringente per contrastare la devianza e la microcriminalità. È aumentato il ricorso al Raspo Willy per allontanare soggetti violenti dalle zone della movida. A Tortona questo rigore è affiancato da un progetto di riqualificazione urbana: il potenziamento del’illuminazione, l’installazione di videocamera di sorveglianza collegate alla centrale operativa dei Carabinieri e la rivitalizzazione degli spazi degradati.