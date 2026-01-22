Choc a Milano, reagisce a una rapina ed è accoltellato: grave un ragazzo di 24 anni

Milano – Ancora sangue per le strade di Milano. Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato mentre stava cercando di opporre resistenza a una rapina. Il giovane adesso si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare i responsabili. Stando alle notizie diffuse questa mattina, l’ultima violenza si è verificata nella notte tra Martedì 20 e Mercoledì 21 Gennaio. La vittima, un ragazzo di 24 anni peruviano, si trovava in Viale Abruzzi, quando si è imbattuto nel suo aggressore. Il giovane ha riferito di essere stato avvicinato da uno sconosciuto che poi ha cercato di rapinarlo. A quel punto ha opposto resistenza e nella colluttazione che è seguita è stato accoltellato. Il fendente lo ha raggiunto al polpaccio ferendolo in maniera seria. L’allarme è scattato dopo l’una. Sul posto sono accorsi i carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme a un’ambulanza e a un’automedica di Areu. Dal momento che il 24enne sanguinava abbondantemente, il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda di Milano.