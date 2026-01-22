Con la moto finisce sotto un Tir: morto

Genova – Nella tarda mattinata di ieri, per cause in corso di accertamento, un uomo a bordo di una moto è rimasto coinvolto in uno scontro con un Tir in Via Lungobisagno d’Istria. Il centauro, Luis Peter Borja Lopez, 46 anni, originario dell’Ecuador, è stato sbalzato dalla sella ed è finito sotto il grosso camion. Alcuni testimoni hanno visto la scena e hanno chiamato subito i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso del centauro, e gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale che hanno effettuato i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente.