Il Vaticano indaga sul Vescovo di Alessandria: un ispettore inviato dal Papa

Alessandria – Nella sede della Diocesi di Alessandria in Via del Vescovado è arrivato un ispettore

del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello, inviato dal Dicastero dei Vescovi per indagare sull’operato di Monsignor Guido Gallese, Vescovo di Alessandria. Le indagini sulla Diocesi mandrogna sono raccolte in un dossier nel quale, oltre al resto, si legge di acquisti strani come la Tesla, auto elettrica americana, i presunti viaggi in Sud America del Vescovo appassionato di kitesurf (uno sport velico, nato nel 1999 come variante al surf), e poi i bilanci della Curia che annota le uscite più importanti come la ristrutturazione del convento che fu dei Frati Cappuccini e ora abitazione di Gallese, il nuovo Collegio Santa Chiara, diventato una sorta di “casa dello studente” a pagamento. Dalla Curia mandrogna arrivano spiegazioni come quella che riguarda gli investimenti sul Collegio Santa Chiara e su Casa San Francesco che sarebbero stati realizzati grazie al sostegno dello Stato e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Anche l’automobile Tesla, fanno sapere, non sarebbe stata acquistata dalla Diocesi.