In Corso Valentino e vie limitrofe senza luce la mattina di lunedì 26 gennaio

Casale Monferrato (AL) – Come comunicato dalla società e-distribuzione, nel corso della mattinata di lunedì 26 gennaio 2026 dalle ore 7,30 alle ore 11,30 sarrà interrotta l’erogazione di energia elettrica in Corso Valentino e in alcune vie limitrofe, per consentire lavori sugli impianti. Nello specifico, saranno interessati i numeri civici di Corso Valentino: 112, da 116 a 118, 126, sn, 137, da 141 a 145; Via Orba: 12, da 16 a 28, 19, da 23 a 29, da 33 a 35; Via Rampini: 2, 5, 9, da 13 a 19, 23; Via Bremio: 3, 9bis, da 17 a 19, da 6 a 12, 16; Piazza Aldo Moro: 16, 134, sn; Via Puccini 2/4. Gli interventi coinvolgeranno esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata.