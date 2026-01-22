Operaio muore incastrato in un macchinario

Brusasco (TO) – Per cause in corso di accertamento, ieri sera un operaio di 25 anni, residente a Monteu da Po, ha perso la vita in un un’azienda agricola di Brusasco per un incidente sul lavoro. L’uomo è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre della vittima colta da un malore. Sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 insieme agli ispettori dello Spresal e i Carabinieri che stanno raccogliendo gli elementi per stabilire l’esatta dinamica del grave incidente.