Pallacanestro Eurolega – Milano perde con lo Zalgiris: play-in sempre più lontani

Milano ( Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas 82-86) –Niente da fare. Come sette giorni fa. Milano si spegne ancora nell’ultimo quarto e non regge l’impatto con una partita sulla carta decisiva e così lo Zalgiris Kaunas si prende lo scalpo dei Biancorossi al PalaLido, teatro di antiche battaglie per il club più titolato d’Italia.Finisce 82-86 per i lituani e adesso per i ragazzi di Poeta, a tre vittorie di distanza dai play-in, la rincorsa per la seconda fase sembra una chimera. Esattamente un crollo nell’ultimo periodo come dette giorni fa contro la Stella Rossa, questa volta Milano si impianta sul +6 del 34’, segnando 4 punti in 5 minuti, mentre lo Zalgiris banchetta con un break di 4-16 che dice, ancora una volta, la parola fine.La novità in quintetto per l’Olimpia è la partenza di Nebo e il pivot, insieme a Shields, forma l’accoppiata che guida l’EA7 sul 10-4 del 4’. Milano sembra in controllo, entra in gara anche Brooks con la tripla del 17-8 al 6’. Basta un attimo di distrazione e i lituani impattano a quota 22 con 3 liberi di Francisco, anche se l’Olimpia reagisce da par suo con un break di 8 punti firmato Guduric-Bolmaro sul 30-22.La gara va a ondate, lo Zalgiris pareggia con Ulanovas 40-40 al 18’, poi sorpassa sulla sirena con Francisco 44-45. La ripartenza è brutta, Tubelis schiaccia il 46-51. Milano segna con il contagocce, ma comunque con Shields pareggia a quota 54 dopo 5’ di battaglia. Poi è il turno di Guduric che chiude il break di 13-2 che porta l’Olimpia a +6 (62-56). Con un paio di giocate firma anche il 74-68. È l’ultimo sussulto, però.È l’ex Lo con due triple a rimettere tutto in discussione (76-76 al 36’), ne fa addirittura 12 nell’ultimo quarto. Francisco prova a spaccarla con la bomba del 76-80, ed è così. Milano ha finito la benzina. Ancora una volta china la testa. Adesso un weekend di riposo, poi tornerà ancora all’Allianz Cloud lunedì 26 gennaio nel derby contro Varese.

Olimpia Milano – Zalgiris Kaunas

Parziali: 22-19; 44-45; 67-62

Olimpia Milano: Mannion ne, Brown, Ellis 2, Booker 1, Bolmaro 7, Brooks 9, LeDay 10, Ricci 2, Guduric 12, Shields 27, Nebo 12, Dunston ne. All. Poeta

Zalgiris Kaunas: Francisco 25, Wright 10, Bradzeikis 3, Tubelis 8, Lo 17, Sleva 4, Biritus, Rubstavicius ne, Butkevicius 11, Sirvydis ne, Ulanovas. All. Masiulis