Rapina in banca a Torino: scoperti i due presunti autori

Torino – Due presunti rapinatori sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Torino, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura, per una rapina aggravata commessa a Marzo scorso ai danni di una filiale bancaria in Corso Traiano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, armarti di pistola, dopo essere entrati nell’istituto di credito avrebbero minacciato il personale facendosi consegnare circa 20 mila euro custoditi nelle casse, per poi darsi alla fuga, Le indagini della squadra mobile della Polizia hanno consentito di individuare i responsabili. Uno dei due era già stato arrestato lo scorso Luglio in flagranza di reato per un’altra rapina, commessa insieme ad un complice ai danni di una banca in Corso Belgio, durante la quale sarebbero stati sottratti 33 mila euro, utilizzando una scacciacani. Nei giorni scorsi anche il secondo autore della rapina in Corso Traiano è stato rintraciato a Loano, in Liguria, dagli Agenti della squadra mobile.