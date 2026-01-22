Ritrovato a Milano il ragazzo di 14 anni scomparso da 9 giorni

Milano – Ritrovato dopo nove giorni di ricerche il ragazzo di quattordici anni del Veronese, di cui si erano perse le tracce dal 12 Gennaio. Era a Milano, dove aveva detto di essere diretto a chi lo aveva visto per l’ultima volta; due coetanee, incrociate alla stazione di Verona Porta Nuova, a cui aveva detto che si stava recando a trovare una ragazza. Poi l buio. Qualche traccia in questi giorni è emersa a partire dai dati telematici degli strumenti in suo possesso, da cui è emerso che la sera prima di sparire si era documentato per capire come evitare di essere rintracciato telematicamente e come generare account su Google in serie per ostacolare la sua individuazione. Il telefono, con tanto di nuova Sim, è stato poi localizzato in località San Siro. Restringendo di nuovo il campo, si è trovato il possessore: un uomo di 33 anni di origine nordafricana. Intanto, sempre Mercoledì, era stato fermato in un centro commerciale perché aveva cercato di rubare del cibo. Una volta restituita la refurtiva, la sicurezza lo aveva lasciato andare perché non lo aveva riconosciuto salvo, in un momento successivo, ricondurlo al giovane scomparso e avvisare le forze dell’ordine.Così la madre, vedendo le immagini della videosorveglianza, aveva potuto riconoscerlo. E, dopo un’ultima notte di paura, riabbracciarlo.