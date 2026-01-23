Camion passa mentre si abbassano le sbarre del passaggio a livello

Chivasso (TO) – Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, Giovedì’22 gennaio: mentre si abbassavano le sbarre del passaggio a livello tra Chivasso e Montanaro un camion si è infilato e si è scontrato con un treno.Poteva scaturire una tragedia ma alla fine il bilancio è di due persone ferite in modo lieve. Sul posto i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, per soccorrere le persone coinvolte. La circolazione ferroviaria ovviamente è stata interrotta a seguito dell’accaduto, con inevitabili code e rallentamenti che si stanno registrando.