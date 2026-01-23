Ha accoltellato un infermiere sotto le telecamere che hanno ripresto tutto: la Procura chiede il giudizio immediato

Aosta – La Procura di Aosta ha chiuso le indagini sull’aggressione a un infermiere di 47 anni di Aosta, chiedendo il giudizio immediato con l’accusa di tentato omicidio per Valentino Denic, 35 anni di Aosta. La data del processo deve essere ancora fissata. I fatti risalgono a dicembre, quando Denic avrebbe accoltellato l’infermiere al culmine di un litigio avvenuto in strada al quartiere Cogne. Le indagini erano state svolte dagli uomini della squadra mobile, che avevano subito arrestato l’aggressore.