Tenta il furto in un centro commerciale: arrestato

Alessandria – Arrestato un uomo per furto aggravato dalla Squadra Volante della Questura di Alessandria. Gli agenti sono intervenuti in un noto centro commerciale cittadino dove l’uomo, pluripregiudicato, aveva cercato di rubare una borsa e un profumo costoso in due negozi. Individuato grazie all’indicazione della Guardia Giurata, l’uomo aveva addosso un giubbino rubato in un altro esercizio dello stesso centro commerciale. Durante la perquisizione, inoltre, sono state trovate le due placche antitaccheggio lesionate del giubbino.Dai successivi accertamenti è emerso anche il possesso di una sim card e di una scheda micro SD riferibili a un furto in una casa avvenuto alcuni giorni prima. Oltre all’arresto, poi convalidato dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato anche indagato per ricettazione.