Vandalismo nei bagni del mercato e nel sottopasso ad Alpignano: gli autori dovranno pagare la ripulitura

Alpignano (TO) – Nella notte dello scorso 28 dicembre 2025, grazie all’impiego di strumentazioni tecnologiche mobili in zona Sassetto, gli agenti della polizia locale di Alpignano hanno individuato i responsabili del danneggiamento ai servizi igienici di piazza Berlinguer, dedicati agli operatori del mercato. Nel corso del mese di gennaio 2026 si è arrivati anche a risalire all’autore dell’imbrattamento del sottopassaggio ferroviario di piazza Robotti, deturpato con segni e scritte dal contenuto oltraggioso.Questi episodi si sono conclusi in questi giorni, a fine gennaio 2026, con un duplice risultato: ai responsabili, oltre alle conseguenze previste per legge, sono state comminate le sanzioni del nuovo regolamento di polizia urbana, recentemente potenziato con un inasprimento degli importi proprio per scoraggiare tali condotte. Inoltre, i responsabili degli atti vandalici hanno dovuto provvedere alla riparazione e alla rimozione dei danni, cancellando le offese arrecate al decoro pubblico.