Auto si ribalta dopo aver centrato una statua sulla rotonda

Oleggio (NO) – Paura nella notte ad Oleggio, dove intorno alle 2:40 la squadra dei Vigili del Fuoco di Novara, coadiuvata dal distaccamento di Oleggio, è intervenuta in via Valsesia, di fronte alla stazione dei Carabinieri, per un incidente stradale.Secondo le prime ricostruzioni, un’auto, per cause in corso di accertamento, è salita sulla rotonda andando a impattare contro la statua posta al centro. Dopo l’urto, il veicolo si è ribaltato pochi metri più avanti.Il conducente è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo ed è stato trasportato all’ospedale di Novara dai sanitari della Croce Rossa di Oleggio. Nessun’altra persona sarebbe rimasta coinvolta.Sul posto i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la zona, mentre sono in corso accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine per determinare la dinamica dell’incidente.