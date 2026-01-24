Calcio Serie A – Inter recupera lo svantaggio e annienta il Pisa

Milano ( Inter – Pisa 6-2) – La 22a giornata della Serie A si apre con una rimonta tutt’altro che banale dell’Inter, che rischia di eguagliare lo storico 6-3 contro il Pisa dell’era-Trapattoni. Stanchi dopo l’impegno europeo contro l’Arsenal e traditi da Sommer sui due gol subiti, i nerazzurri si ritrovano in doppio svantaggio nella prima mezz’ora (doppietta di Moreo).

Chivu dà un segnale forte, sostituendo un disastroso Luis Henrique e inserendo Dimarco, che chiude da Mvp e cambia completamente la partita. L’Inter la pareggia in due minuti con Zielinski (39′) e Lautaro (40′), mentre Bastoni serve l’assist per il 3-2 di Pio Esposito nel recupero (47’pt). Nella ripresa il Pisa, tramortito dalla reazione rivale, non c’è più e i nerazzurri dilagano segnando altre tre reti: si aggiungono alla festa Dimarco (80′), Bonny (86′) e Mkhitaryan (93′). Chivu torna dunque subito alla vittoria e sogna l’allungo, nella giornata di Juventus-Napoli e Roma-Milan: nerazzurri a quota 52 punti, +6 momentaneo sugli azzurri e +9 sui rossoneri. Il Pisa, invece, resta ultimo con 14 punti dopo un’autentica batosta.



Inter – Pisa

Gol: 11′ e 23′ Moreo , 39′ Zielinski rig. , 40′ Lautaro , 47′ pt Esposito , 35′ st Dimarco , 41′ st Bonny , 48′ st Mkhitaryan.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (34′ pt Dimarco), Sucic (15′ st Barella), Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto (35′ st Akanji), Lautaro (35′ st Bonny), Esposito (15′ st Thuram). All.: Chivu

Pisa (3-4-2-1): Scuffet, Calabresi, Canestrelli, Coppola, Touré, Marin (1′ st Akinsanmiro), Aebischer (25′ st Lorran), Angori (25′ st Leris); Tramoni (1′ st Piccinini), Moreo, Meister (40′ pt Durosinmi). All.: Gilardino

Arbitro: Mercenaro