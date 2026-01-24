Calcio Serie B – Nuovo successo per il Monza: tris al Pescara

Monza ( Monza – Pescara 3-0) – Con la doppietta di Hernani e il sigillo di Azzi il Monza supera 3-0 il Pescara e riprende la sua marcia, centrando la prima vittoria del 2026. Prima occasione del match per i biancorossi, che al 7’ recuperano palla a centrocampo con Alvarez: sul suo assist Keita controlla e calcia forte, trovando la respinta di Desplanches. Passano pochi secondi e il senegalese semina ancora il panico nella difesa abruzzese: il suo tiro-cross dalla linea di fondo è deviato in corner. Il Monza continua ad attaccare e passa in vantaggio al 34’: Carboni recupera un buon pallone e serve Hernani che avanza, prende la mira e col destro piazza nell’angolino il suo secondo gol consecutivo. Bianco si gioca il primo cambio e a inizio ripresa manda in campo Colpani. Cambio che porta anche all’avanzamento di Hernani nel ruolo di trequartista e il brasiliano ne approfitta subito. Al 48’ su assist di Azzi, il numero 8 si invola verso la porta e calcia col destro per il 2-0. Prima doppietta in maglia biancorossa per Hernani, che firma il terzo gol nelle ultime due gare mandando in delirio i tifosi brianzoli. Il Monza controlla la gara e al 77’ Carboni va vicino al 3-0 con uno stacco di testa su corner. Il tris biancorosso è rimandato di pochi secondi. L’azione parte da una progressione di Colombo che manda in porta Azzi, bravissimo a superare Desplanches con un morbido tocco sotto. Terzo gol in campionato per l’esterno italo-brasiliano e 3-0 per il Monza. Nel prossimo turno i biancorossi saranno impegnati a Padova, domenica 1 febbraio alle 17.15.

Monza – Pescara

Gol: 34′ e 49′ Hernani , 79′ Azzi

Monza (3-5-1-1): Thiam , Ravanelli , Lucchesi , Carboni , Birindelli (84′ Bakoune ), Hernani (68′ Caso ), Obiang (63′ Colombo ), Pessina , Azzi, Keita (46′ Colpani ), Alvarez (68′ Maric ). In panchina. Pizzignacco, Brorsson, Delli Carri, Ciurria, Capolupo, Mout, Reita All. Bianco

Pescara (3-5-1-1): Desplanches , Gravillon , Brosco , Letizia (81′ Capellini ), Faraoni (84′ Merola ), Caligara(63′ Tonin ), Valzania , Dagasso , Oliveri (63′ Sgarbi ), Olzer , Di Nardo . In panchina. Saio, Corazza, Corbo, Brandes, Meazzi, Graziani, Berardi, Okwonkwo. All. Gorgone

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce