Calcio Serie B – Sconfitta amara per la Virtus Entella: contro la Juve Stabia perde 1-0

Castellammare di Stabia ( Juve Stabia – Virtus Entella 1-0) –L’Entella va sotto nel primo tempo con il gol di Candellone, la rete del pareggio di Fumagalli trovata nella seconda frazione viene cancellata dal var. Al primo squillo della gara vanno in vantaggio i padroni di casa, Zeroli imbuca per Candellone, Colombi riesce a salvare sulla prima conclusione ma nulla può sulla ribattuta a rete del centravanti stabiese. 1-0 al 13’.Zeroli ci prova da fuori, Colombi controlla il tiro centrale del numero 8.Guiu riceve sulla trequarti e conduce sino al limite dell’area, destro piazzato, Confente in tuffo plastico la toglie dallo specchio. Palla geniale di Franzoni alle spalle della difesa, Karic dal fronte di destra serve Di Mario tutto solo dalla parte opposta, sinistro potente che si spegne di poco lontano dalla porta, Guiu in spaccata, per questione di centimetri, non ha trovato l’impatto a botta sicura col pallone. Una buona Entella nel finale di primo tempo, Guiu servito in mezzo all’area da Franzoni va a calciare da ottima posizione, intervento decisivo di Mannini che fa scudo con il corpo. Correia servito in posizione defilata sposta e calcia sul primo palo, attento Colombi nella respinta. Parte meglio la Juve Stabia, Cacciamani servito da Leone sulla sinistra va a calciare verso lo specchio, Colombi salva in calcio d’angolo. All’81’ trova il pareggio l’Entella, Cuppone si incunea in area dalla sinistra, servizio al centro per Fumagalli che tutto solo spinge dentro. Dopo una lunghissima revisione var il gol viene annullato per fuorigioco. Cross di Marconi sul primo palo, Cuppone trova la deviazione, decisivo Confente nel salvare i suoi. Calcio d’angolo battuto dalla sinistra, deviazione aerea di Franzoni, fuori. I Biancocelesti ci provano fino all’ultimo ma i tre punti sono dei padroni di casa.

Juve Stabia – Virtus Entella

Gol: pt 13′ Candellone

Juve Stabia (3-5-1-1): Confente; Varnier (Ruggero 1’s.t.), Giorgini, Bellich; Mannini (Gabrielloni 27’s.t.), Mosti, Leone (Pierobon 27’s.t.), Correia, Cacciamani; Zeroli; Candellone (Burnete 24’p.t.) (Maistro 44’s.t.). In panchina.: Signorini, Boer, Ruggero, Dalle Mura, Baldi, Pierobon, Ciammaglichella, Maistro, Burnete Dos Santos, Gabrielloni. All.: Cesare Beggi.

Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi (Fumagalli 29’s.t.), Tiritiello (Albgorghetti 1’s.t.), Marconi I. Bariti (Mezzoni 21’s.t.), Nichetti (Dalla Vecchia 21’s.t.), Karic, Di Mario, Franzoni, Guiu (Cuppone 29’s.t.), Debenedettil In panchina.: Del Frate, Siaulys, Alborghetti, Squizzato, Cuppone, Fumagalli, Russo, Dalla Vecchia, Turicchia, Del Lungo, Mezzoni. All.: Chiappella Andrea

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione AIA di Palermo