Calcio Serie C – Pareggio per 2-2 della Pro Vercelli contro la Virtus Verona

Verona ( Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2) –Una partita da vincere per la Pro Vercelli, chiamata a dimostrare il proprio valore anche lontano dal Piola. Di fronte una Virtus Verona che non vince da 16 turni, ma che non ha alcuna intenzione di arrendersi alla condanna dei playout: lo dimostra con una gara generosa e orgogliosa, chiusa con un pareggio che alla fine scontenta entrambi.Inizio shock per la Pro Vercelli, che dopo appena due minuti va sotto: Cernigoi, vero rapace d’area, sposta Marchetti col corpo e fredda Del Favero. Il tutto nonostante, un minuto prima, Burruano avesse tentato la conclusione senza impensierire il portiere avversario.Le bianche casacche cercano subito la reazione, ma al 7’ è ancora la Virtus a spaventare Del Favero con una mezza rovesciata di Cernigoi che termina di poco a lato. Il ritmo resta altissimo, con occasioni da una parte e dall’altra ma senza reali cambi nel punteggio.La ripresa inizia come si era concluso il primo tempo: la Pro cerca il pareggio e la Virtus il raddoppio. Al 48’ la gara torna in equilibrio grazie a un gran diagonale di Iotti, bravo a raccogliere una respinta corta della difesa. È 1-1 e la partita si riapre completamente.Come spesso accade, negli ultimi 20 minuti è la Pro a crescere, alzando i giri per provare a conquistare i tre punti — ma lasciando spazi pericolosi alle ripartenze avversarie. Al 76’ arriva il sorpasso: Iotti, ancora lui, calcia da fuori e complice un’incertezza del portiere avversario firma la sua prima doppietta tra i professionisti.La partita sembra chiusa, ma all’83’ il neoentrato Pagliaca si inventa una grande giocata personale: tiro a giro sul secondo palo e palla in rete, imparabile per Del Favero.Finisce così: 2-2. Un pareggio che non accontenta nessuno e che per la Pro Vercelli rappresenta il secondo risultato utile consecutivo, ma anche un’occasione sprecata per dare un segnale forte di solidità fuori casa.

Virtus Verona – Pro Vercelli

Gol: 3′ Cernigoi , 49′ Iotti , 77′ Iotti , 84′ Pagliuca

Virtus Verona (3-5-2): Alfonso; Bassi, Ingrosso (dall’83’ Mancini), Munaretti; Amadio, Zarpellon (dall’80’ Fanini), Gatti, Mastour (dal 57′ Fiorin), Saiani (dall’80’ Lerco); Fabbro (dall’80’ Pagliuca), Cernigoi. In panchina: Scardigno, Sibi, Cielo, Lodovici, Caia, Di Virgilio, Sebastiani, Cuel, Odogwu, Ojeh. All. Fresco.

Pro Vercelli (4-3-3): Del Favero; Piran, Clemente, Marchetti, Furno (dall’89’ Carosso); Rutigliano (dal 56′ Pino), Iotti, Burruano; Mallahi (dall’89’ O. Sow), Comi, A. Sow (dal 56′ Akpa Akpro). In panchina: Rosin, Coccolo, Coppola, Ronchi, Regonesi. All. Santoni.

Arbitro: Recchia di Brindisi