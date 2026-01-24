Calcio Serie C – Serie positiva che non si ferma per il Bra: pari a Sassari con la Torres

Sassari ( Torres – Bra 1-1) – Il Bra continua a muovere la classifica e soprattutto a confermare un cambio di passo evidente. Al Vanni Sanna finisce 1-1 contro la Torres: un punto che vale, perché arriva su un campo difficile e allunga la striscia di risultati utili consecutivi di una squadra che, dalla fine del 2025 a oggi, ha cambiato marcia.La gara si mette subito sui binari giusti per i giallorossi. Dopo appena due minuti, il Bra sfrutta una lettura perfetta dell’azione: l’errore difensivo dei padroni di casa apre lo spazio a Sinani, che incrocia con freddezza e porta avanti gli ospiti. Un avvio che racconta personalità e lucidità, due qualità che stanno diventando il marchio di fabbrica della squadra di Fabio Nisticò in questa fase della stagione. Il pareggio arriva alla mezz’ora, su un cross preciso di Nunziatini che Sala trasforma in rete anticipando la difesa. È l’1-1 che manda le squadre all’intervallo, ma senza scalfire l’impressione di una partita equilibrata e combattuta.Nella ripresa la pressione della Torres aumenta, ma il Bra non perde compattezza. I sardi costruiscono diverse occasioni e colpiscono anche una traversa nel finale, mentre i piemontesi si affidano alle ripartenze e a una gestione intelligente dei momenti della gara. Il risultato non cambia, ma il punto conquistato assume un peso specifico importante.

Torres – Bra

Gol: 2° Sinani (Bra), 36° Sala (Torres)

Torres. (3-4-3): Zaccagno, Liviero, Antonelli, Nunziatini, Giorico, Lunghi, Zambataro, Sala, Musso, Di Stefano, Mastinu. All. Alfonso Greco. In panchina. Marano, Petriccione, Fabriani, Biagetti, Brentan, Dumani, Bonin, Masala, Zanandrea, Diakite, Zecca, Carboni, Frau, Idda.

Bra. (3-5-2): Renzetti, Rottensteiner, Sgarzella, Sinnai, Armstrong, Fiordaliso, Campedelli, Maressa, De Santis, Brambilla, Baldini. All. Fabio Nisticò. In panchina : Franzini, Tuzza, Akammadu, Minaj, Rabuffi, Leoncini, Capac.

Arbitro: Bianchi di Prato