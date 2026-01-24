Cascina in fiamme: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Palazzolo Vercellese ( VC) – Intorno alle 12.30 di ieri , 23 gennaio, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris, Vercelli e Santhià sono intervenute a Palazzolo Vercellese per l’ incendio di una porzione di cascina.Arrivate sul posto, le squadre hanno trovato un locale adibito a deposito all’interno del quale si stavano sviluppando le fiamme coinvolgendo una porzione di tetto. La sinergia tra le squadre ha permesso la completa estinzione del rogo prima che si sviluppasse alle abitazioni adiacenti.Non ci sono feriti da segnalare. Presenti anche i Carabinieri di Trino Vercellese.