Pallacanestro Serie A – Ritorno alla vittoria per la Bertram: successo a Napoli

Napoli ( Basket Napoli- Betram Tortona 76-82) – Dopo le sconfitte contro Germani Brescia ed EA7 Emporio Armani Milano, ritorna alla vittoria la Bertram Derthona Tortona di Mario Fioretti, vincente 82-76 sul campo della Guerri Napoli.Sugli scudi il solito Christian Vital, protagonista con 20 punti, 7 rimbalzi e 3 rubate, oltre a un ottimo Dominik Olejniczak, che conclude con una doppia doppia da 15 punti e 13 rimbalzi tirando 7/9 dall’area.Napoli comincia forte di fronte al proprio pubblico, con cinque punti consecutivi di Aamir Simms un primo vantaggio sul +7 (9-2) dopo due minuti. La Bertram reagisce con un 9-0 di parziale, ma la squadra di Alessandro Magro ribadisce il massimo vantaggio sempre sul +7 (21-14) con un controparziale di 12-3. Il primo quarto si chiude sul 21-17 per Napoli dopo la tripla da metà campo di capitan Baldasso. Il sorpasso arriva con 2:36 minuti da giocare grazie all’appoggio in contropiede di Arturs Strautins, che dà il via a una conclusione stellare di secondo quarto da parte della Bertram. Con due conclusioni dall’arco consecutive di Vital e dell’ala lettone, oltre a un 2/2 in lunetta proprio del numero 12 bianconero, alle 250esima presenza in Serie A, il Derthona va negli spogliatoi avanti 45-36.Rientrati dagli spogliatoi, i bianconeri alzano il ritmo e mantengono basse le percentuali avversarie, fino a toccare il +16 (57-41) con 5:31 sul cronometro nel terzo quarto. L’attesa reazione da parte dei partenopei arriva subito dopo, con Napoli che infila un 15-3 di parziale per rimettersi in partita. L’inchiodata sul finale di Paul Biligha dà il 64-56 alla Bertram per entrare nel quarto quarto. Gli ultimi dieci minuti di gioco vedono il Derthona mantenere il controllo con le iniziative personali di Vital e l’apporto di Olejniczak sotto canestro, ma la squadra di Alessandro Magro è dura a morire. Glaciale in lunetta, Rasir Bolton riporta Napoli sul -2 (78-76) con 1:10 al termine della gara, ma un jumper dal midrange del solito Vital firma la vittoria dei bianconeri.

Napoli Basket – Bertram Tortona

Parziali: 21-17, 36-45, 56-64

Napoli: Flagg 18, Mitrou-Long 6, El-Amin 18, Croswell, Faggian 3, Saccoccia N.E., Gloria N.E., Treier, Gentile, Simms 10, Caruso 6, Bolton 15. All. Magro.

Tortona: Vital 20, Hubb 5, Gorham 11, Manjon 3, Pecchia 6, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 11, Baldasso 3, Olejniczak 15, Biligha 6, Riismaa N.E.. All. Fioretti.

Arbitri: Grigioni di Roma, Valzani di Taranto, Noce di Latina.