Pallacanestro Serie B Interregionale – Derthona lab lotta per tre quarti ma Social Osa passa nel finale

Milano ( Allianz Social Osa Milano – Gulliver Tortona 75-63 ) – Si chiude con una sconfitta la trasferta del Gulliver Supermercati Derthona, che dopo una partita combattuta ed equilibrata per trenta minuti, è costretto a cedere ai padroni di casa di Social OSA nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.L’inizio di partita vede Derthona faticare in fase offensiva: nel primo quarto i Leoni trovano solo 7 punti, permettendo ai lombardi di prendere subito un primo vantaggio. Nel secondo periodo arriva però la reazione della squadra di coach Talpo, che riesce a ricucire lo svantaggio grazie alle triple di Taverna, in risposta a Maspero. A un minuto dall’intervallo il punteggio è in parità grazie al canestro in appoggio di Solazzi, ma il libero di Siepi manda le squadre negli spogliatoi sul 27-26 in favore di Social OSA.Al rientro in campo è ancora Taverna a firmare il primo sorpasso bianconero, protagonista offensivo insieme a Bottelli, ma la risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare con Conte. Il terzo quarto è caratterizzato da continui cambi di leadership fino al mini allungo di OSA Milano negli ultimi due minuti, condannando i Leoni sul -7. Nell’ultimo periodo i padroni di casa trovano l’allungo decisivo. Il Gulliver non riesce a ricucire il gap subito ad inizio quarto e la gara termina sul punteggio di 75-63, con il Derthona che esce sconfitto dal PalaIseo. ll Gulliver Supermercati Derthona tornerà in campo venerdì 30 gennaio, quando al PalaCamagna ospiterà il Magic Oleggio

Allianz Social Osa Milano – Gulliver Tortona

Parziali: 15-7, 12-19, 27-23, 21-14

Social OSA: Villa ne, Macchi 7, Bossola, Conte 16, Nasini 10, Siepi 1, Maspero 29, Di Franco 10, Torgano 2, De Giorgi, Cricca, Cozzetto All. Gambaro

Derthona: Di Meo ne, Fogliato, Bottelli 18, Obakhavbaye 2, Chikal 2, Wilkinson, Pisati 5, Solazzi 6, Josovic 8, Taverna 22.All. Talpo, Ass. Fanaletti