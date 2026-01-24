Calcio Serie B – Una rete di Artistico regala la vittoria allo Spezia: battuto l’Avellino

La Spezia ( Spezia – Avellino 1-0) – Un gol di Artistico a metà del primo tempo e lo Spezia batte l’Avellino, interrompendo il digiuno e raggiungendo in classifica Reggiana, Entella e Bari, e scavalcando Mantova e Sampdoria. Dopo la conclusione che finisce lentamente sul fondo da parte di Sounas al 7′, due minuti dopo il colpo di testa di Soleri sul calcio di punizione di Beruatto dalla trequarti manda il pallone sull’esterno della rete. Poi, poco dopo Artistico riesce a tirare ma la palla viene smorzata da Simic, mentre Soleri si fa anticipare da Daffara. Spreca una grande occasione l’Avellino al 17′: perde palla sulla trequarti Beruatto e Biasci s’invola sulla sinistra per poi crossare al centro, Radunovic esce a vuoto, la sfera giunge a Sounas che non controlla al meglio, pur superando il portiere avversario, così la palla si perde sul fondo.Bandinelli dà forfait per un risentimento muscolare ed entra il giovane Romano, poi lo Spezia passa in vantaggio grazie a Artistico che innesca l’azione e poi, dopo l’assist di Valoti e il tiro rimpallato di Cassata, la mette alle spalle di Daffara. È l’1-0. Il primo tiro verso Radunovic giunge al 34′ con l’angolo di Palumbo e testa di Fontanarosa con palla centrale. Ci pensa invece Aurelio a salvare la situazione in un pericoloso contropiede campano al 44′, toccando con la punta del piede. Qualche situazione pericolosa da entrambe le parte ancora si sviluppa ma i portieri non devono intervenire mai. Così lo Spezia ottiene il suo primo acuto del 2026 e sale a quota 20 in classifica. Nel prossimo turno sarà derby Sampdoria-Spezia.

Spezia – Avellino

Gol: pt 26′ Artistico

Spezia (3-5-2): Radunovic; Mateju (37′ pt Vignali), Hristov, Beruatto; Sernicola, Bandinelli (25′ pt Romano), Cassata, Valoti (30′ st Comotto), Adamo (1′ st Aurelio); Soleri (30′ st Verde), Artistico. A disp. Mascardi, Wisniewski, Jack, Nagy, Di Serio, Candela, Vlahovic. All. Donadoni.

Avellino (3-5-2): Daffara; Cancellotti (35′ st Besaggio), Simic, Fontanarosa (41′ st Enrici); Missori, Palumbo, Palmiero (23′ st Favilli), Sounas, Sala; Biasci (41′ st Patierno), Tutino (35′ st Russo). A disp. Sassi, Izzo, D’Andrea, Reale, Armellino, Pane, Milani. All. Biancolino.

Arbitro: Tremolada di Monza